Volkswagen war in der Vergangenheit nicht darum verlegen, die eigenen Ambitionen rund um Elektromobilität anzukündigen. Immer wieder beteuerte der Autobauer, Fortschritte möglichst schnell umzusetzen. Ein Baustein des Ganzen sind Batteriefabriken und eine davon sollte in Osteuropa entstehen. Damit scheinen es die Verantwortlichen aber nicht mehr besonders eilig zu habe.Der "Spiegel" berichtete kürzlich unter Verweis auf die "Financial Times", dass entsprechende Investitionen von Volkswagen (DE0007664039) zurückgehalten werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...