EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 SOWIE FINANZPROGNOSE FÜR 2023



09.03.2023 / 20:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 SOWIE FINANZPROGNOSE FÜR 2023 Birkenfeld, 9. März 2023 Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet STRATEC für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 274,6 Mio. € (2021: 287,3 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzrückgang von 4,4% (währungsbereinigt: -8,3%), welcher vorwiegend auf eine pandemiebedingt starke Vorjahresvergleichsbasis zurückzuführen ist. Die adjustierte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich 16,4% betragen (2021: 18,9%). Die erzielten Werte für Umsatz und adjustierte EBIT-Marge liegen somit im Bereich des unteren Endes der im Oktober 2022 aktualisierten Finanzprognose (währungsbereinigter Umsatzrückgang von etwa 5,0% bis 8,0% sowie adjustierte EBIT-Marge von etwa 16,5% bis 18,5%). Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet STRATEC, insbesondere aufgrund steigender Wachstumsbeiträge von neu in den Markt eingeführten Systemlösungen, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,0% bis 12,0%. Bei einer Reihe von etablierten Systemen sowie Produktgruppen für die während der COVID-19-Pandemie hohe Zusatzbedarfe zu verzeichnen waren, hat STRATEC dagegen jüngst deutlich reduzierte Bestellprognosen von Kunden erhalten. Die damit einhergehende Veränderung im Produktmix sowie inflationsbedingt weiter steigende Inputkosten und die Umstellung auf eine neue Gerätegeneration im Bereich der Veterinärdiagnostik wird nach Einschätzung des Vorstands die Margenentwicklung im Geschäftsjahr 2023 temporär belasten. STRATEC erwartet daher im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der adjustierten EBIT-Marge auf etwa 12,0% bis 14,0%. Als Reaktion auf den genannten voraussichtlichen Margenrückgang hat der Vorstand beschlossen, ein erweitertes Effizienzsteigerungsprogramm aufzulegen und zeitnah zu implementieren. Details zu den damit verbundenen Maßnahmen sowie entsprechende Ergebnisverbesserungspotentiale werden voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2023 bekanntgegeben. Zudem werden erweiterte Preiserhöhungen in der Breite des Produktportfolios geprüft. Bereits mögliche positive Effekte des Effizienzprogramms sowie der erweiterten Preiserhöhungen sind in der oben genannten Prognose noch nicht berücksichtigt. Den Geschäftsbericht 2022 mit den vollständigen Zahlen wird STRATEC am 30. März 2023 veröffentlichen. Darüber hinaus findet am 30. März 2023 eine Telefonkonferenz/Audiowebcast in englischer Sprache statt. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com

09.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com