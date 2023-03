München (ots) -Der FC Bayern geht bei der aktuell besten Mannschaft Europas unter: Olympiakos Piräus dokumentiert mit einem 102:74-Erfolg und 2 Rekorden seine herausragende Form. Der Sieg fiel in der Blitzgeschwindigkeit von 95 Minuten mit starken 19 Dreiern. "Sie haben Basketball auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Wir hatten nicht genug Energie, um mitzuhalten. Ich denke aber nicht, dass wir wirklich mehr hätten tun können", analysierte FCB-Coach Andrea Trinchieri achselzuckend. Zum Vergleich: Piräus hat als Spitzenreiter der EuroLeague 20 Siege eingefahren, die Münchener als Fünfzehnter 11 Erfolge. Berlin dümpelt mit 7 Siegen weiter am Tabellenende, kassiert beim 74:96 gegen Bologna die 4. Pflichtspielniederlage in Serie. Stellvertretend für die sportlich Verantwortlichen erklärt Yanni Wetzell die Berliner Ziele: "Wir können die Playoffs nicht mehr erreichen, aber unserem Verein geht es mehr um den Prozess als das Ergebnis. Wir haben aber auch noch das klare Ziel: BBL-Playoffs und die nächste Meisterschaft. Wir können nicht die Spiele in der EuroLeague verschlafen." Wetzell fügt an: "Es ist sehr frustrierend." Tatsächlich passt aktuell nicht viel zusammen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag in der BBL mit dem Spiel Heidelberg gegen Göttingen - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport. Berlin spielt am Samstag ab 17.45 Uhr gegen Chemnitz, der FC Bayern gastiert am Sonntag ab 14.45 Uhr in Bayreuth. MagentaSport zeigt alle Spiele der BBL und der EuroLeague live.Olympiakos Piräus - FC Bayern München 102:74Dreistellige Klatsche für die Münchner beim Spitzenreiter. Der FCB verliert deutlich gegen den Tabellenführer aus Piräus. München kommt schlecht ins Spiel, liegt zur Pause bereits mit 20 Punkten hinten. Auch nach der Pause zeigen die Griechen, wieso sie an der Spitze der EuroLeague stehen. Um die Playoffs noch zu erreichen, brauchen die Bayern ein kleines Wunder.Andrea Trinchieri, Trainer FC Bayern: "Herzlichen Glückwunsch an Olympiakos. Sie haben Basketball auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Wir hatten nicht genug Energie, um mitzuhalten. Ich denke aber nicht, dass wir wirklich mehr hätten tuen können."Georgios Bartzokas, Trainer Piräus über die 4. Sieg in 7 Tagen: "Wir konnten die Spielzeit in den vergangenen Spielen gut verteilen. Wir mussten die Spieler nicht ausreizen. Deshalb hatten wir auch am Ende noch viel Energie. Wir waren in der Offensive sehr gut. Im 3. Drittel war unsere Verteidigung sehr schlecht, da haben wir 30 Punkte zugelassen. Wir freuen uns über den Sieg und ich bin stolz auf mein Team."Sasha Vezenkov, Spieler des Spiels, Piräus und vermutlich aktuell bester Spieler der Liga: "Wir sind gegen Bayern gut reingekommen und haben auch im 2. Viertel Gas gegeben. Bayern kann immer wieder zurückkommen, aber wir haben für gute 35 Minuten exzellent gespielt. Wir haben uns den Sieg verdient."Thomas Walkup, Piräus: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und viele Würfe getroffen. Ich denke nicht, dass das Ergebnis das Spiel widerspiegelt. Bayern hat besser gespielt, als es das Ergebnis sagt. Wir haben viele Dreier getroffen."ALBA Berlin - Virtus Bologna 74:96Erneut eine deutliche Niederlage für ALBA in eigener Halle! Für den amtierenden Meister der BBL ist es die 4. Pflichtspielniederlage in Serie. Berlin kommt gut ins Spiel und startet das Match mit einem 6:0 Lauf. Doch dann übernimmt der Tabellenzwölfte Bologna das Ruder. Zwischenzeitlich erspielen sich die Italiener einen 30-Punkte-Vorsprung. Berlin bleibt damit Tabellenletzter.Yanni Wetzell, Berlin: "Es ist sehr frustrierend. Defensiv waren wir nicht wir selbst. Wir haben uns eigentlich gesagt, dass wir nach dem Spiel am Dienstag dranbleiben und weitermachen müssen. Die Kommunikation hat aber nicht so gut funktioniert. Wir können die Playoffs nicht mehr erreichen, aber unserem Verein geht es mehr um den Prozess als das Ergebnis. Wir haben aber auch noch das klare Ziel: BBL-Playoffs und die nächste Meisterschaft. Und wir können auch nicht die Spiele in der EuroLeague verschlafen. Wir müssen immer dranbleiben."Gabriel Lundberg, Bologna: "Wir haben eine sehr gute Teamchemie. Wir haben alle gewusst, wie sehr wir diesen Sieg brauchen. Wir wollen alles geben, um in die Playoffs zu kommen. Dieser Sieg war ein Schritt in die richtige Richtung."