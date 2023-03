Am heutigen Handelstag befestigt sich Platin bisher (21:20 Uhr) um + 0,4 % auf 946 USD. Nach überraschend hoch ausgefallenen US-Wochen-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe verlief der Handelstag in allen Edelmetallen jedoch äußerst volatil, so auch in Platin (Tagesspanne: 937 - 963 USD).Am heutigen Handelstag tendierte Platin (TVC:PLATINUM) bis zur wesentlichen europäischen Handelseröffnung um 09:00 Uhr zunächst nachgebend (Tagestief: 937 USD gegenüber gestrigem Schlussstand von 942 USD), bevor eine kontinuierliche Rallye einsetzte, die ...

