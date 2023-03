Nachdem die US Börsen gestern Abend einen kleinen Crash hinlegten, wird der DAX rund 1,5 Prozent tiefer starten. Zudem gewähren Daimler Truck und Hypoport Einblick in ihre Bilanzen. Am Freitag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 15.633,21 Punkten geschlossen. Der Broker Lang und Schwarz taxiert den DAX gegen 8 Uhr bei 15.400 Punkten. Das sind 1,5 Prozent weniger ...

