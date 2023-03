DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Erste Übernahme getätigt

Übach-Palenberg (pta/10.03.2023/08:00) - Erste Übernahme getätigt

Zukauf treibt sofort den Gewinn, höhere Dividende avisiert

Übach-Palenberg, 10.03.2023 - Die Wurmtal Beteiligungen AG hat ihre erste Übernahme nach der Neuausrichtung getätigt. Die in Neuss ansässige Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH wurde rückwirkend zum 01.01.2023 übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Da Gondorf seit Jahren profitabel wirtschaftet, wird sich das Ergebnis je Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG nachhaltig um mindestens 0,03 Euro p.a. erhöhen. Wieviel dieses Zuwachses in der kommenden Hauptversammlung im Sommer 2024 in Form einer höheren Dividende an die Aktionäre weitergegeben werden soll, ist noch offen. Die Anhebung selbst steht hingegen außer Frage.

"Grundsätzlich stimmen Vorstand und Aufsichtsrat überein, die Basisdividende von derzeit 0,30 Euro je Aktie ab der bevorstehenden HV im Sommer 2023 anzuheben", kündigt Vorstand Franz-Josef Lhomme an. Über die genaue Höhe sei noch nicht entschieden worden. Eines ist Lhomme jedoch wichtig zu betonen: Für die Anhebung der Ausschüttung gebe es auch ohne die neue Beteiligung genügend finanziellen Spielraum, denn mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr der Tochter Kehmer Versicherungsmakler GmbH zeigt er sich äußerst zufrieden. Alle Ziele seien erreicht und teils sogar deutlich übertroffen worden. Zurzeit stelle die Tochter ihren Jahresabschluss 2022 auf. Mit der Veröffentlichung erster Eckdaten sei in den nächsten Wochen zu rechnen, so Lhomme. Der Jahresabschluss der Wurmtal Beteiligungen AG inklusive des finalen Dividendenvorschlags werde wie üblich kurz nach dem Ende des Geschäftsjahres 2022/23 (30.04.) im Mai publiziert.

Viel Vertriebspotenzial vorhanden

In Zukunft erwartet Lhomme weiter steigende Erträge der neuen Beteiligung Gondorf, denn das Vertriebspotenzial sieht er als noch längst nicht ausgeschöpft an. Durch die Übernahme, die im Rahmen einer klassischen Nachfolgerregelung erfolgt ist, soll sich dies zeitnah ändern. Entsprechende personelle Vertriebskapazitäten seien aufgebaut und ein qualifizierter Mitarbeiter von Gondorf übernommen worden, so Lhomme. Der bisherige Geschäftsführer und Inhaber Thomas Gondorf steht überdies bis mindestens Ende 2023 als Berater zur Verfügung, um z. B. gemeinsam mit dem neuen Vertriebsverantwortlichen die wichtigsten Kunden zu besuchen.

