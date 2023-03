Am Donnerstagabend gab es erneut einen heftigen Abverkauf an den Börsen, doch viele Anleger stellen sich die Frage nach den Gründen. Aber auch, wie es weitergehen soll, ist nicht klar. Droht nun wieder ein deutlicher Abwärtstrend? Die Märkte scheinen aktuell wie die Temperaturen im März zu sein, denn bei beiden geht es deutlich nach unten. Der S&P 500 verlor im Abverkauf gestern an die zwei Prozent und steht nun mit einem Minus von fünf Prozent auf ...

