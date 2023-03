Die Aktien von Bayer (WKN: BAY001) haben sich in den letzten Tagen vom Kursrutsch erholt, den der vorsichtige Jahresausblick des Konzerns ausgelöst hat. Am Donnerstag haben die Leverkusener nun äußerst ehrgeizige Pläne für ihren Pharmabereich bekanntgegeben. Werden nun wieder Anlegerfantasien beflügelt? Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen gehört mit rund 100.000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von über 60 Milliarden € zu den größten Chemie- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...