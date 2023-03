Die Zukunft braucht Elemente wie Kobalt, Lithium, Kupfer, Nickel oder die Seltenen Erden In Europa ist der Zugang zu den für die Energiewende notwendigen Rohstoffen schwierig, denn große Mengen sind notwendig. Die Klimaneutralität ist seit dem russischen Angriffskrieg um den Aspekt Versorgungssicherheit erweitert worden. Doch drohen mit den erneuerbaren Energien weitere Abhängigkeiten. Außerdem wird der Abbau oft in autoritären Staaten betrieben, die es mit Umwelt- und Arbeitsbedingungen nicht so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...