Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Wohl und Wehe an den Finanzmärkten hängt heute am Arbeitsmarktbericht in den USA, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Vorgaben solide, allerdings werde dies weitgehend erwartet und daher könnten die Marktreaktionen bei enttäuschenden Zahlen heftiger ausfallen als bei einem erneut robusten Bericht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...