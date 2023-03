Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenveröffentlichungen und die Reden von FED-Chef Powell haben jüngst zu weiteren Anstiegen der Zinserwartungen in den USA beigetragen, so die Analysten der Helaba.Die Aussagen des FED-Chefs, wonach über die Größe des März-Zinsschrittes noch nicht entschieden sei und diese insbesondere von den nächsten Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen abhänge, habe an dem Marktsentiment wenig geändert. Nach der jüngsten Gegenbewegung sei eine Erhöhung der US-Leitzinsen um 50 BP noch immer zur Hälfte eingepreist. ...

