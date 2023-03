Köln (ots) -- Martin Gradl neuer Co-Geschäftsführer von RTL NEWS- Sonja Schwetje übernimmt neben Chefredaktion auch die Programmgeschäftsführung von ntv- Florian Lüke leitet Strategische Programmplanung von RTL und RTL+- Barbara Middeldorf verantwortet die operative Programmplanung aller SenderMit Barbara Middeldorf, Sonja Schwetje, Martin Gradl und Florian Lüke besetzt RTL Deutschland ab sofort vier neue Führungspositionen im Inhalte-Bereich.Martin Gradl ist bereits seit Ende 2020 stellvertretender Geschäftsführer von RTL NEWS und Chefredakteur der Magazine. Er wird nun neben Stephan Schmitter Geschäftsführer von RTL NEWS und in dieser Funktion das operative Geschäft verantworten. Martin Gradl ist seit rund 25 Jahren bei RTL Deutschland tätig, unter anderem als Redaktions-, Studio- und Ressortleiter, später auch als Nachrichtenchef in der Geschäftsführung von infoNetwork, sowie als Chief Content Officer in der Geschäftsführung bei SUPER RTL. Martin Gradl ist Absolvent des ersten Jahrgangs der RTL-Journalistenschule und engagiert sich mittlerweile im Beirat der Schule.ntv Chefredakteurin Sonja Schwetje wird zusätzlich Programmgeschäftsführerin des Nachrichtensenders. In dieser Funktion berichtet sie an ntv Geschäftsführer Stephan Schmitter. Sonja Schwetje ist seit 1998 bei RTL Deutschland. Nach verschiedenen Stationen bei RTL Nord wechselte sie 2005 als Redaktionsleiterin zu RTL West nach Köln. Im November 2010 kam sie als Nachrichtenchefin zu ntv. Seit 2014 ist Sonja Schwetje Chefredakteurin des Nachrichtensenders und seit 2021 zudem Chefredakteurin Wirtschaft und Netzwerke RTL NEWS. In dieser Funktion vertritt sie RTL Deutschland als Vorstandsmitglied im Branchenverband VAUNET sowie als Vorsitzende des Board of Directors bei der Enex (European News Exchange). Sie ist außerdem Vorsitzende der Arbeitsgruppe Pressefreiheit von Bertelsmann.Die neu geschaffene Position Bereichsleiter Strategische Programmplanung RTL und RTL+ übernimmt Florian Lüke. In dieser Funktion berichtet er an Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+. Florian Lüke ist seit 2013 bei RTL in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Vice President Content Strategy. Von 2018 bis 2021 wirkte er als Ressortleiter strategische Programmplanung bei RTL Television. Seitdem verantwortet er zudem das gruppenweite Inhalte- und Formatscouting von RTL Deutschland. Diese Position wird er auch weiter innehaben.Unter der Leitung von Barbara Middeldorf wurde die operative Programmplanung aller Sender der Gruppe in einem neuen Bereich zusammengeführt. In dieser Funktion berichtet Barbara Middeldorf nun direkt an Stephan Schmitter. Barbara Middeldorf ist seit 1992 bei RTL. Nach Stationen im Controlling, im Erlösmanagement und in der Vertriebskoordination wechselte sie 2006 als Ressortleiterin in die Programmablaufplanung von RTL, NITRO und RTLplus. 2019 übernahm Barbara Middeldorf die Leitung Operative Programmplanung von RTL, NITRO, RTLup, VOXup und der Digitalsender. Zudem ist sie Verwaltungsrätin der Goldbach Media Schweiz und Beirätin der IP Österreich für RTL Deutschland.Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Sonja Schwetje, Barbara Middeldorf, Martin Gradl und Florian Lüke sind nicht nur jeweils erstklassige Manager:innen und Expert:innen ihres Metiers, sondern aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit für RTL Deutschland sehr geschätzte und bestens vernetzte Kolleg:innen. Gemeinsam mit ihren Teams und ihren jeweiligen Führungskräften werden sie einen wichtigen Beitrag leisten, um unsere ambitionierten Ziele im linearen TV, im Streaming, in Print und im Digitalen sowie im Audio-Bereich zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihnen von Herzen alles Gute für ihre erweiterten Aufgaben."Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Florian Lüke ist ein hervorragender Programm-Stratege mit einem besonderen Gespür für Trends und Themen. Ich freue mich sehr, dass er zukünftig die Redaktionen, Teams und mich bei RTL und RTL+ mit seiner Expertise unterstützt."##Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deBildanfragen bitte direkt an jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5460135