Die finanziellen Probleme der Silicon Valley Bank, einer Tochter der SVB Financial Group (WKN: A0ET46), haben am Donnerstag ein Beben an den US-Börsen ausgelöst. Dem Geldhaus, ein wichtiger Finanzier von Tech-Start-ups, droht die Pleite. Die Aktie der Mutter brach um -60% und nachbörslich um weitere -22% auf 82,50 US$ ein. Welche Konsequenzen hat das für die Aktienmärkte, insbesondere für Bank-, Biotech- und Tech-Titel? Die Silicon Valley Bank mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...