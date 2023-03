Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, eröffnet ihren ersten Produktionsstandort in den USA im ehemaligen General Electric-Werk in der Stadt Salem im US-Bundesstaat Virginia. Damit schafft das Unternehmen 119 neue Arbeitsplätze in der Region. Erste Prototypen laufen noch 2023 vom Band, die Serienproduktion fährt im Januar 2024 hoch. Das Werk wird als Tochtergesellschaft der STS Group North America betrieben und stärkt die Position der Region als Zentrum des Automobilbaus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...