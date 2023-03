Der Software-Konzern hat zwar die Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark erhöht. In den drei Monaten bis Ende Februar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 % auf 12,4 Mrd. $. Im Cloud-Geschäft mit Speicherplatz und Anwendungen im Internet gab es ein Plus von 45 % auf 4,1 Mrd. $. Doch: Kräftig gestiegene Betriebsausgaben ließen den Nettogewinn dennoch um 18 % auf 1,9 Mrd. $ sinken. Da kann man gerade nur rot sehen... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken