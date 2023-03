Linde plc hat sich aus dem DAX verabschiedet. Das Gründungsmitglied des Index macht Platz für aufstrebende Nachzügler. Die Wechsel haben Auswirkungen auf die Fondslandschaft.Linde verabschiedet sich mit einem PaukenschlagNew York statt Frankfurt - der Großkonzern Linde hat sich aus dem DAX verabschiedet, um ausschließlich an der Wall Street gelistet zu werden. Das hat weitreichende Konsequenzen für den Index und die daran gebundenen Indexfonds, wie die Tagesschau berichtet. Linde gehört zu den führenden Unternehmen in Sachen Industriegase und Ingenieurwesen. Das Traditionsunternehmen wurde 1879 von Carl von Linde mit fünf Partnern in Wiesbaden gegründet. In ihren Anfängen baut und vertreibt die "Gesellschaft für Lindes Eismaschinen" Kältemaschinen, die in Deutschland vor allem unter den Bierbrauern Anklang fanden. Es folgte die Expansion nach Amerika und in Europa: Linde kauft im Jahr 2000 die schwedische Gasgruppe AGA, was ihr Geschäftsfeld außerdem nach Mittel- und Südamerika erweitert. Zuletzt erfreute Linde seine Investoren mit der Nachricht, im 30. Jahr in Folge eine Steigerung ihrer Quartalsdividende verkünden zu können.

