AlsterResearch veranstaltete einen gut besuchten Roundtable mit tonies Co-Founder/Co-CEO Marcus Stahl und Head of Investor Relations Manuel Bösing (eine Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events). tonies beendete das GJ22 mit einem starken Umsatzwachstum, und die jüngsten Trends scheinen diese Dynamik zu bestätigen. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass das Unternehmen mit Vorlage der endgültigen Zahlen am 13. April seine IPO-Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 23 bestätigen und ein ausgeglichenes bereinigtes EBITDA in Aussicht stellen wird. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 7,30 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





