Der jüngste Kapitalmarkttag von Bilfinger hat bei den Analysten der Deutschen Bank Eindruck hinterlassen. Sie erhöhen in der Folge ihre Gewinnschätzungen um bis zu 4 Prozent, damit liegen sie über den Markterwartungen. Somit rechnen sie mit einer EBITA-Marge von 4,0 Prozent in 2023 und 4,9 Prozent in 2024. Bilfinger prognostiziert für 2023 eine Marge ...

