München (www.anleihencheck.de) - Die Zinsangst grassiert, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank. "Investoren sind zunehmend besorgt, dass die Zinsen noch weiter als bisher erwartet steigen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck erwarte kommende Woche in dieser Hinsicht von zwei Dingen etwas mehr Klarheit: "Erstens ist wichtig, dass am Dienstag die US-Inflationszahlen - auch die Kernrate - rückläufig ausfallen und zweitens, dass die EZB am Donnerstag bei ihrer wohl nächsten Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte die Inflationsrisiken nicht noch viel stärker betont." Greil weiter: "Letztendlich werden die sich mit weiter steigenden Zinsen verschlechternden Finanzierungsbedingungen im Jahresverlauf die Konjunktur sowie nach und nach auch den Inflationstrend bremsen." ...

