DJ PTA-Adhoc: Sino-German United AG: SGUAG verlängert mit Bitburger Braugruppe GmbH den exklusiven Vertriebsvertrag für die Weißbiermarke Benediktiner - Dazu erhält SGUAG den Vertrieb für die Schwarzbiermarke Köstritzer in China exklusiv

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/10.03.2023/10:30) - Die Sino-German United AG (SGUAG), mit Sitz in München, und die Bitburger Braugruppe GmbH (Bitburger), mit Sitz in Bitburg, werden zeitnah einen neuen exklusiven Vertriebsvertrag für die Weißbiermarke Benediktiner und die Schwarzbiermarke Köstritzer unterzeichnen.

Der neue Vertriebsvertrag mit einer maximalen Laufzeit bis zum 31.12.2025, welcher an jährliche Ziel- und Mindestmengen, die jahresweise linear ansteigen, und an Hektoliter gebunden ist, gilt für das gesamte Gebiet der Volksrepublik China (exklusiv Duty-Free, Hong Kong und Macao) und baut auf dem bereits 2019 unterzeichneten Exklusivvertrag auf.

Der neue Vertrag für die Marken Benediktiner und Köstritzer soll auf exklusiver Basis für die kommenden Jahre eine bessere Planungssicherheit und weitere positive Effekte für den nachhaltigen Markenaufbau und Bierabsatz sorgen.

Seit April 2016 arbeitet die SGUAG offiziell mit Bitburger zusammen und exportiert ausgewähltes deutsches Qualitätsbier der Braugruppe nach China. Die SGUAG geht auf Grund des neuen Vertriebsvertrags mit Bitburger, insbesondere wegen des Markenzuwachses, von einer weiter positiven Umsatzentwicklung im Biergeschäft für das Jahr 2023 aus. SGUAG prognostiziert dementsprechend eine Umsatz- und Ertragssteigerung beim Bierexport von 20-25% für 2023 und mithin eine insgesamte Umsatz- und Ertragssteigerung der SGUAG von ca. 10-15%.

