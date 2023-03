Am Tag der Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA und einen Tag nach dem Absturz eines Startup-Finanzierers aus dem Silicon Valley an der Börse ist es mit der Gelassenheit des Deutschen Aktienindex vorbei. Zu groß ist die Sogwirkung aus New York in den vergangenen Tagen geworden, als dass sie die Anleger in Frankfurt ignorieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...