Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Notenbank (EZB) hat in diesem Monat eine neue Phase eingeläutet, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.Analog zur US-Notenbank FED, die bereits seit Juni letzten Jahres ihre Bilanz reduziere, baue nun auch die EZB ihre Anleihebestände ab. Sie werde dabei einen Teil der fälligen Anleihen im Bestand nicht erneut am Markt anlegen. Es sei bis Ende des Quartals geplant, die Bilanz monatlich um ca. 15 Mrd. Euro zu reduzieren. Darüber hinaus habe sich die EZB noch nicht in die Karten schauen lassen wollen, aber es sollte erstens mit einer Fortführung die Bilanzreduzierung gerechnet werden und zweitens mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit einer Ausweitung des monatlichen Volumens. ...

