LEG Immobilien blickte kürzlich auf ein recht erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Blick in die Zukunft fällt ob anhaltender Zins- und Inflationssorgen aber sehr vorsichtig aus. Die Unsicherheiten sind derart groß, dass schon jetzt vorsorglich der Rotstift angesetzt wird. Zu leiden haben darunter vor allem die Aktionäre, für welche bei der Dividende mal eben eine Nullrunde beschlossen wurde. Die Reaktion an der Börse lässt darauf schließen, dass damit niemand so richtig gerechnet hatte.Es ist einigermaßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...