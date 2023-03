Anheuser-Busch - Breakout aus der Tassenformation in Vorbereitung!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: ABI ISIN: BE0974293251



Rückblick: Anheuser-Busch InBev ist eine der größten Brauereien weltweit. Das riesige Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 400 Marken wie beispielsweise Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Pilsner Urquell, Hoegaarden, Bud Light und viele andere. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. Die Aktie konnte sich Ende des letzten Jahres erholen und erreichte Anfang des heurigen Jahres die Marke von 58 Euro. In Folge entwickelte sich eine tassenförmige Konsolidierungsbewegung.

Meinung: Anheuser-Busch litt über Jahre hinweg unter Marktanteilsrückgängen. Nun zieht das Wachstum des Brauereikonzerns wieder an. Gerade in Krisenzeiten wird mehr Alkohol getrunken. Während die Nahrungsmittelindustrie weitgehend mit rückläufigen Volumina kämpft und die Umsätze nur durch Preiserhöhungen steigern kann, war AB InBev 2022 in der Lage, 595 Mio. hl abzusetzen. Dies war ein Plus von 2,3%. Noch deutlichere Zuwächse verzeichnete das Segment der Nicht-Bier-Getränke, welches um +5,2 % zulegte. Charttechnisch würden wir bei einem Ausbruch aus der Tassenformation ein Kaufsignal bekommen. Nachhaltige Bewegungen entfalten sich dabei am besten in einem starken Gesamtmarktumfeld.

Chart vom 10.03 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 57.53 EUR



Setup: Wenn die Bullen den Breakout über die Trendlinie schaffen, könnte man eine Long-Position eröffnen. Nach dem Einstieg ließe sich der Trade unterhalb der Kerzen der letzten Tage absichern.

Meine Meinung zu Anheuser-Busch ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ABI



