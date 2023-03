London (www.anleihencheck.de) - Die kurzfristigen US-Zinserwartungen stiegen in der vergangenen Woche weiter an, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Marktteilnehmer würden aktuell eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März als zentrales Szenario einpreisen - auch wenn das von Daten abhänge, die in den kommenden Tagen veröffentlicht würden. Offensichtlich sei die FED zu dem Schluss gekommen, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau liegen müssten, um die Wirtschaft zu bremsen und den Preisdruck unter Kontrolle zu bringen. ...

