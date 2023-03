Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind sechs neue Exchange Traded Funds von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (ISIN IE00BFMXYP42/ WKN A2PFN4) und dem FTSE 250 UCITS ETF (ISIN IE00BFMXVQ44/ WKN A2PFN5) würden Anleger*innen Zugang zu Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich erhalten. Dabei investiere der erste ETF in die 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung und der zweite in die nächst folgenden 250 mittelständischen Unternehmen. ...

