Wien (www.fondscheck.de) - Das Investmenthaus BIT Capital erweitert das Anlagespektrum des BIT Global Leaders (ISIN DE000A2QDRW2/ WKN A2QDRW), so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds investiere nunmehr auch in Biotechnologie-Unternehmen oder Halbleiter-Konzerne. "Wir hatten den Fonds schon von Beginn an bewusst so aufgelegt, dass er auch jenseits der klassischen Internettitel breiter investieren kann", sage Jan Beckers im exklusiven Gespräch mit "FONDS professionell" ONLINE. "Der Fonds wird sich künftig bei der Portfolioallokation stärker vom BIT Global Internet Leaders 30 abheben, zusätzliche Titel aufnehmen und weitere Subsektoren abdecken." ...

