Toronto, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq | TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Competition Bureau of Canada ("Competition Bureau") einen No-Action-Letter in Bezug auf den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss erhalten hat, demzufolge sich Hut 8 und die U. S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp. ("USBTC") in einer Fusion auf Aktienbasis unter Gleichen (die "Transaktion") zusammenschließen werden. Der No-Action-Letter bestätigt, dass das Competition Bureau derzeit nicht beabsichtigt, die Transaktion vor dem Wettbewerbsgericht gemäß den Fusionsbestimmungen des kanadischen Wettbewerbsgesetzes anzufechten."Da wir weiterhin daran arbeiten, die vorgeschlagene Transaktion mit der USBTC abzuschließen, stellt die Ausstellung dieses Handlungsverbots eine positive Entwicklung dar, da sie die Zulassungsbedingungen des Wettbewerbsgesetzes in der Vereinbarung über Unternehmenszusammenschlüsse erfüllt. Wir schätzen die Professionalität des Competition Bureau während des gesamten Beurteilungsprozesses", sagte Jamie Leverton, CEO von Hut 8.Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, Aktionäre und Gerichte sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3300 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang durch erneuerbare und überwiegend emissionsfreie Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufkommenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Einfallsreichtum und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONENDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze bzw. der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (nachfolgend "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder vorwegnimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch die Worte "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Insbesondere beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, unter anderem Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Genehmigungen durch die Aktionäre, gerichtliche Genehmigungen, Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen der Transaktion.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Zu den wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen über die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Genehmigungen von Aktionären, Börsen, Aufsichtsbehörden und Gerichten) und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder im Allgemeinen sowie der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vertretbar erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023, im Abschnitt "Risks and Uncertainties" unter "Company's Management's Discussion and Analysis" für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie in den anderen laufenden Offenlegungsdokumenten von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter www.hut8.io, im SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und im EDGAR-Profil des Unternehmens auf www.sec.gov abrufbar sind.Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig in Erwägung gezogen werden. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Kontakt:Kontakt für Investoren: Sue Ennis, sue@hut8.ioyamini.coen@hut8.io