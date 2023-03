Elon Musk ist immer für ein großes Projekt gut. Nun plant er anscheinend den Bau seiner eigenen Stadt, in der seine Mitarbeiter:innen arbeiten und wohnen könnten. Musks Stadt soll in Texas, unweit der Hauptstadt Austin auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern entstehen, berichtet das Wall Street Journal (WSJ), das Einsicht in Grundbücher hatte und mit Personen gesprochen hat, die mit dem Projekt vertraut sein ...

