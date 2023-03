Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hohe Zinsen gleich Druck auf Goldpreis - diese Gleichung geht jetzt wieder auf, so die Deutsche Börse AG.Dass US-Notenbankchef Jerome Powell ein höheres Tempo bei den Zinserhöhungen in Aussicht stelle, habe den Goldpreis fallen lassen. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher liegen als bisher angenommen", habe Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt. Der Goldpreis liege am Donnerstagmorgen bei 1.814 US-Dollar die Feinunze und damit unter dem Niveau Ende 2022. Anfang Februar seien es 1.957 US-Dollar gewesen. ...

