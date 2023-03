Die US-Börsen sind am Donnerstag (9. März 2023) massiv eingebrochen. Auslöser war der Zusammenbruch einer vergleichsweise kleinen Bank, der SVB Financial. "Die Bedeutung dieses Zusammenbruchs reicht aber weit über diese einzelne Bank hinaus", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Er zeigt, dass es gerade bei den Banken, die die Tech-Firmen mit billigem Geld gepusht haben, massive Probleme gibt." Und diese Probleme könnten der erste fallende Stein in einem Finanz-Domino sein. Für manche mag es verwunderlich sein, dass die ...

