Nach Skandalen und Milliardenverlusten haben Anleger die Bank fast abgeschrieben. Vielleicht zu fru¨h. Gelingt die Trendwende, kann sich die Aktie schnell verdoppeln Die Kurse von Bankaktien steigen u¨berall in Europa an. U¨berall? Nein, in der kleinen Schweiz zeigt sich ein kontra¨res Bild. Die Aktie der Bank fa¨llt von einem Tief zum na¨chsten. Hinter vorgehaltener Hand wird am Zu¨rcher Paradeplatz eine Pleite der zweitgro¨ßten eidgeno¨ssischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...