Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem kritischen MSCI-Bericht über die Menschenrechtssituation in China dürfen Deka-Fondsmanager bei nachhaltigen Finanzprodukten nicht länger in Volkswagen investieren, so die Experten von "FONDS professionell"."Volkswagen ist aus unserer Sicht nicht mehr investierbar, wenn es um nachhaltige Finanzprodukte geht", habe Ingo Speich, Nachhaltigkeitschef der Fondsgesellschaft Deka Investment, der "Wirtschaftswoche" gesagt. Die Manager von Deka-eigenen Nachhaltigkeitsfonds dürften nun nicht mehr in VW-Aktien investieren. Auslöser sei ein kritischer Report von MSCI gewesen. ...

