Nach dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für Februar zeichnen sich am Freitag zunächst keine großen Ausschläge an den US-Börsen ab. Der Dow Jones Industrial tendiert knapp 30 Minuten vor Handelsbeginn mit 32.260 Punkten nahezu unverändert. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von mehr als drei Prozent ab. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde vorbörslich ein halbes Prozent höher berechnet bei 12.060 Zählern. Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich unverändert von seiner starken ...

