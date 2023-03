In der Kalenderwoche 10 (06.03. bis 10.03.2023) haben die öffentlichen Zeichnungsfristen für den neuen Green Bond der SOWITEC group GmbH (ISIN: DE000A30V6L2) sowie für die Aufstockungs-Tranche der Anleihe 2021/26 der IuteCredit Finance S.á r.l. (ISIN: XS2033386603) begonnen. Während die SOWITEC-Anleihe ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einen jährlichen Kupon von 8,00% aufweist, versucht das estnische Fintech Iute für ihrem mit 11% p.a. verzinsten Bond bis zu 50 Mio. Euro über den Kapitalmarkt einzusammeln. Beide Anleihen können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Der SOWITEC-Green Bond wird dabei bis zum 28. März öffentlich in Deutschland und Luxemburg angeboten, die IuteCredit-Anleihe kann in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis zum 31. März 2023 gezeichnet werden. Beide Emittenten bieten zudem parallel Umtauschangebote für Alt-Anleger an

Bei der Mutares SE & Co. KGaA läuft derzeit ebenfalls ein Umtauschangebot in die neue vierjährige Mutares-Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965). Ab der kommenden Woche (14.03.) startet auch hier das öffentliche Zeichnungsangebot für den neuen Nordic Bond im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und wird mit einer Zinsspanne in Höhe des 3-Monats-Euribors zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Unterdessen hat Mutares in dieser ...

