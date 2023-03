San Francisco, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -MoEngage, die erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung wurde im Bericht von The Forrester Wave: Cross-Channel Marketing Hubs, 1. Quartal 2023, als "Strong Performer" ausgezeichnet.MoEngage hat für acht Kriterien Bestnoten erhalten: Kundenprofile und Präferenzmanagement, beschreibende Analysen, Planung und Automatisierung, Mobilgeräte (Erlebnisinszenierungen), E-Commerce und Marktplätze (Erlebnisinszenierungen), Erlebnisoptimierung, Leistungsmanagement und Performance (Strategie). Darüber hinaus würdigte der Bericht die skalierbare Datenaufnahme, die KI-gesteuerte Visualisierung, die Leistungsberichterstattung, den lokalen Ansatz für Innovationen und die regionale Entwicklung von MoEngage."Wir sind begeistert, im Bericht von The Forrester Wave als "Strong Performer" bezeichnet zu werden. Wir glauben, dass die Ergebnisse ein Beweis für unsere Fähigkeit sind, die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zu erfüllen, Cross-Channel-Anwendungsfälle zu unterstützen und einen globalen Markteinführungsfokus zu bieten. In den letzten zwei Jahren ist das Cross-Channel-Marketing für die Personalisierungs- und Kundenbindungsstrategie jeder Verbrauchermarke entscheidend geworden. Wir werden auch weiterhin neue Funktionen, tiefere Integrationen und einen stärkeren lokalen Support aufbauen, um Marken in die Lage zu versetzen, Kunden über Kanäle und Berührungspunkte hinweg zu integrieren und zu binden", sagte Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage.The Forrester WaveTM hebt Führungskräfte, starke Leistungsträger, Wettbewerber und Herausforderer hervor. Mit seiner 26-Kriterien-Evaluierung von Anbietern von Cross-Channel Marketing-Hubs (CCMH) hat Forrester die wichtigsten identifiziert und im Rahmen dieses Berichts recherchiert, analysiert und bewertet. Forrester empfiehlt Marken, nach Anbietern Ausschau zu halten, die anspruchsvolle Cross-Channel-Erlebnisse in großem Umfang unterstützen und in der Lage sind, sowohl Geschäfts- als auch Kundenergebnisse zu liefern und die menschliche Arbeit durch KI-basierte Empfehlungen zu erleichtern. Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://www.moengage.com/forrester-wave-cross-channel-marketing-hubs-q1-2023/).Informationen zu MoEngageMoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1.200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und viele andere vertrauen. MoEngage gibt Vermarktern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über PC und Mobilfunk, E-Mail, soziale Netzwerke und Sofortnachrichten anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um über einer Milliarde Kunden jeden Monat digitale Erlebnisse zu ermöglichen. MoEngage hat Niederlassungen in 13 Ländern und wird von Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt. MoEngage wird von den Kunden als einer der bevorzugten Anbieter für Multichannel-Marketing genannt und genießt bei G2 hohe Anerkennung.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.moengage.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/moengage-als-strong-performer-in-der-bewertung-des-cross-channel-marketing-hubs-des-1-quartals-2023-ausgezeichnet-301769024.htmlPressekontakt:USA und Kanada: Meagan White,Head of North America Marketing,+617-396-4975,meagan@moengage.com; Vereinigtes Königreich und Deutschland: Shalini Devji-Jethwa,Director of Marketing,Europa,+447725 014549,shalini@moengage.comOriginal-Content von: MoEngage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153074/5460834