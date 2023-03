Bei der Sedlmayr Grund und Immobilien AG sorgen Neuigkeiten zu den Zahlen für das beendete Geschäftsjahr für Druck auf den Aktienkurs. Aktuell verliert die Aktie mehr als 8 Prozent auf 1.980 Euro. Schon in den Tagen zuvor hatte der Titel spürbar an Boden verloren, nachdem am 23. Februar in der Spitze noch 2.500 Euro für die Aktie der Sedlmayr Grund ...

