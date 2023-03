Frankfurt am Main (ots) -Am frühen Nachmittag endete die Mitgliederversammlung des Deutschen Dialogmarketing Verbands (DDV) in Frankfurt. In diesem Jahr stand die turnusgemäße Wahl des geschäftsführenden Präsidiums und der Vizepräsidenten auf der Agenda.Nachdem die Mitgliederversammlung den Haushaltsvorschlag des Präsidiums für 2023 abgesegnet hatte, wurden im Anschluss das geschäftsführende Präsidium und die vier Vizepräsidenten des DDV neu gewählt. Die beiden bisherigen DDV-Präsidenten Patrick Tapp und Martin Nitsche sowie Ulf Uebel, Vizepräsident Finanzen, hatten sich für eine weitere Amtszeit zur Wahl gestellt und wurden erfolgreich und einstimmig wiedergewählt.Im Anschluss wurden zu Vizepräsidenten für folgende Themenbereiche gewählt:- Renata Dadic, Deutsche Bank AG, Themenbereich "Advertise", Kompetenz-Center Anwender von Dialogmarketing.- Sebrus Berchtenbreiter, promio.net GmbH, Themenbereich "Channels & Technology" (ehemals Contact), Kompetenz-Center KI und Customer Centricity, Customer Services und Digitaler Dialog.- Kirsten Gabriel, Jahns and Friends Agentur für Dialogmarketing und Werbung AG, Themenbereich "Create", Kompetenz-Center Agenturen.- Martin Jacobi, Egro-Direktwerbung GmbH, Themenbereich "Reach", Kompetenz-Center DirectMail Services, Zielgruppenmarketing und Zustellung.Viele Mitglieder waren bereits am Abend zuvor angereist und der Einladung des DDV zur Feier seines 75-jährigen Jubiläums im Kunstverein Familie Montez in Frankfurt gefolgt. Die beiden Präsidenten nahmen die Gäste in ihrer Laudatio mit auf eine Reise durch die Geschichte des Verbands und erinnerten gleichzeitig an wichtige Meilensteine in dem vergangenen dreiviertel Jahrhundert in Gesellschaft, Politik und in der Entwicklung der Kommunikationslandschaft in Deutschland.Zur Überraschung und großen Freude aller Beteiligten - insbesondere der beiden betroffenen Personen selbst - wurden Mary Victoria Gerardi-Schmid, Schirmherrin des Alfred Gerardi Gedächtnispreises vom Exklusiv-Sponsor Printus GmbH, und Prof. Ralf T. Kreutzer, HWR Berlin, für ihr außerordentliches Engagement in die Hall of Fame für Dialogmarketing des DDV aufgenommen.Bei dem anschließenden Buffet mit musikalischer Begleitung hatten die Mitglieder Gelegenheit sich untereinander auszutauschen und den Abend in entspannter Atmosphäre in einer außergewöhnlichen Location in Frankfurt zu genießen."Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit. Es erfüllt uns mit großer Freude und auch Stolz, Teil eines so bedeutenden Wirtschaftsverbands zu sein, deren Mitglieder ihrer Zeit stets voraus waren und den Dialog mit den Empfängerinnen und Empfängern ihrer Botschaften immer respektvoll und auf Augenhöhe geführt haben", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp."Uns ist bewusst, dass von uns allen in diesen aktuell schwierigen Zeiten mehr als gewöhnlich abverlangt wird. Deshalb werden wir mit aller Kraft daran arbeiten, dass der Verband in den kommenden Jahren die richtige Weichenstellung einschlägt, um für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein", ergänzt DDV-Präsident Martin Nitsche.Bildmaterial von der 75-Jahr-Feier und Mitgliederversammlung inkl. BU (https://nextcloud.ddv.de/index.php/s/sNf6PeHSToDd5zz)Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/5460844