Wien (ots) -Die Voynich Silenen Comedy: Es ist gelungen, das Voynich-Manuskript, das mittlerweile größte Rätsel der Menschheitsgeschicht als Memoiren eines Bischofs zu entschlüsseln!Dabei wurden Entdeckungen über die Schweiz über die Habsburger und die Schweizer Garde im Vatikan gemacht! Auch Davos und der Wiener Stephansdom spielen eine Rolle. Als Kunsthistoriker und Renaissance-Experte an der päpstlichen Hochschule Heiligenkreuz Benedikt XVI. konnte ich das berühmte-Manuskript entschlüsseln, genau verorten und datieren. Weiters bin ich in der Lage, die Schrift zu lesen. Das scheinbar sinnlose Buch hat jetzt einen überraschenden Inhalt. Das Werk, das bisher weltweit nicht gelesen werde konnte hat berühmte Badeszenen nackter Frauen. Der Auftraggeber wird hier bekannt gegeben und bewiesen in: Die Voynich Silenen - Comedy.Buchvorveröffentlichung Be&Be Verlag. Grüezi! Ich grüße alle Schweitzer und bitte um entgegenkommenden Aufnahme meiner Entdeckungen für das freiheitsliebende Land. Jede begleitende Kontaktaufnahme und editorische Unterstützung für das laufende Buchprojekt ist ausdrücklich erwünscht. Ein PDF - als Buchvorveröffentlichung liegt bei. Das PDF - Die Voynich Silenen Comedy - wird hier (https://www.ots.at/pressemappe/37577/hochschule-heiligenkreuz) und auf der Website der Hochschule Heiligenkreuz unter meinem Namen (Lehrende) zu finden sein, und kann nach wissenschaftlichen Regeln zitiert werden. Weitere Sensation folgen demnächst nach. Es gibt Neues zur Geschichte der Schweiz, zu ihren Wappen, Symbolen zu Wilhelm Tell. Es gibt auch neues kunsthistorisches Bildmaterial zur Frühgeschichte der Habsburger und zur Schlacht von Sempach, das ich enthüllen konnte. Die Lösung macht das Manuskript noch spannender und humorvoller als es immer schon war.Pressekontakt:Doz. Mag. Dr. Gregor Bernhart-Königstein, Mobile: 0043 0677 63399624Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Institut für Spirituelle TheologiePDF: https://www.ots.at/pressemappe/37577/hochschule-heiligenkreuzE-Mail: gregor.bernhart-koenigstein@hochschule-heiligenkreuz.atOriginal-Content von: Hochschule Heiligenkreuz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095043/100904245