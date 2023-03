Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 11/23Sonntag, 12.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 10.3.2023)22.15 MAITHINK X - Die ShowNahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich22.45 Studio SchmittLate-Night-ShowZu Gast: Katrin Bauerfeind23.20 MAITHINK X - Die ShowNahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich23.50 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 10.3.2023)0.25 neoriginalDeadlinesGladiator0.50 neoriginalDeadlinesSaure Pommes1.15 Das letzte Opfer(Het Tweede Gelaat)3.10 Entführt in Damaskus(Inescapable)4.35 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 35.15 neoriginal-6.05 Countdown Copenhagen IIFolge 4(Die Sendung "ZDF Magazin Royale" entfällt. "Father Brown: Sein größter Coup" wurde auf Montag, 13.03.2023, 6.05 Uhr verschoben.)Montag, 13.03.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 Father BrownSein größter Coup(Text und weitere Angaben s. 12.3.2023)6.45 Father BrownDer Baum der Wahrheit7.30 Frag den LeschSuche nach dem Mittelpunkt des Universums(vom 20.2.2021)Deutschland 20174.35 Terra XpressGerettet - Drama in der Wildnis(vom 22.4.2022)Deutschland 2021..............................23.50 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 12.3.2023)0.25 Studio SchmittLate-Night-ShowZu Gast: Katrin Bauerfeind1.00 MAITHINK X - Die ShowNahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlichMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 12.3.2023)Deutschland 2023................................4.35 Terra XpressGerettet - Drama in der Wildnis(vom 22.4.2022)Deutschland 20215.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAntarktis - Expedition in die Zukunft(vom 1.3.2020)Deutschland 20205.40 Terra X-6.20 Faszination Erde - mit Dirk SteffensUSA - Wer beherrscht Amerika?(vom 8.3.2020)Deutschland 2020(Die Sendung "WIR" wird auf Dienstag, 14.03.2023, verschoben. Die Sendung "ZDF Magazin Royale" und "Terra Xpress: Tatort Wildnis: Tierretter im Einsatz" entfallen.)Dienstag, 14.03.Bitte Programmänderung beachten:6.20 neoriginalWIRKontrollverlustDramaserie(Text und weitere Angaben s. 13.3.2023)(Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5460851