An den Märkten kehrt nicht nur die Zins- und Inflationsangst zurück, auch die Furcht vor einer neuen Bankenkrise macht sich breit. Während DAX und US-Indizes weiter im Korrekturmodus agieren, wird die angeschlagene SVB Financial vom Handel ausgesetzt. Nach dem Milliardenverlust setzt das die Bank-Titel weltweit unter Druck. Steigende Zinsen kommen Bank-Werte normalerweise zu Gute. Doch, wenn die Kredite nicht mehr bedient werden können, kann das auch die Banken in Schieflage bringen. Mehr dazu und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...