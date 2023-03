DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Medigene passt Finanzprognose für das Jahr 2022 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg/Martinsried (pta/10.03.2023/18:00) - Der Vorstand der Medigene AG ( http://www.medigene.de/ ) (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), einem Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-basierten Krebstherapien im Bereich solider Tumore konzentriert, hat heute beschlossen, die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2022 anzupassen.

Das Unternehmen erwartet im Jahr 2022 unverändert Umsatzerlöse in Höhe von 30-32 Mio. EUR.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhen sich von bisher 12-14 Mio. EUR auf 28-29 Mio. EUR. Hintergrund sind weitere Wertberichtigungen des an Dr. Falk Pharma GmbH lizensierten Medikamentenkandidaten RhuDex® in Höhe von 15,5 Mio. EUR, die durch die voraussichtliche Einstellung der klinischen Phase 2- Studie in Patienten mit primär biliärer Zirrhose (PBC) durch Dr. Falk Pharma verursacht werden.

Das prognostizierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbleibt unverändert bei 12-14 Mio. EUR.

Das Unternehmen geht auf Basis der derzeitigen Planung unverändert von einer Finanzierung bis in das vierte Quartal 2024 aus.

