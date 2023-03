SAP-Konkurrent Oracle kann Umsatz deutlich steigern. Aktie startet dennoch mit Verlusten in den Handel. Deutsche Bank nach Meldungen aus den USA unter Druck.Aufgrund eines florierenden Cloud-Geschäfts konnte der SAP-Rivale Oracle (US68389X1054) einen deutlichen Umsatzsprung im dritten Geschäftsquartal verzeichnen. Im Jahresvergleich konnte der Umsatz in den letzten 3 Monaten um 18 % auf 12,4 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Cloud-Geschäft erzielte Oracle sogar ein Plus von 45 % auf 4,1 Milliarden Euro.Die Aktie von Oracle startete dennoch mit einem Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...