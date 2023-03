Barcelona, Spanien, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -Während desMobile World Congress (MWC) 2023 hielt Huawei einen Round Table für Gesundheitsmedien unter dem Motto "Beschleunigen Sie die digitale Reise des Gesundheitswesens, schaffen Sie gemeinsam einen neuen Mehrwert". Xia Zun, Präsident desHuawei Global Public Sectors, stellte die vier szenario-basierten Gesundheitslösungen von Huawei vor. Er gab die erste Online-Präsentation für das intelligente Krankenhaus bei dem Huazhong University of Science and Technology Union Shenzhen Hospital bekannt, welches nun erstmals für Kunden außerhalb von China zugänglich ist.Xia Zun sagte: "Die digitale transformation des Gesundheitswesens tritt in die Tiefwasserzone ein. Neue digitale Technologien wie 5G, F5G, KI, IoT und Cloud Computing werden mit medizinischer Technik kombiniert, um die Innovationen im Gesundheitswesen zu unterstützen und seine Entwicklung zu beschleunigen. Huawei wird bescheiden bleiben, wenn es um die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern geht, die über Know-how verfügen und unsere strategische Investition verstärken, um der Gesundheitsbranche dabei zu helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen".All-Optical Medical Imaging Solution für eine 3D-BildansichtDie Huawei's All-Optical Medical Imaging-Lösung kann Tausende von Bildern in Sekunden laden. Es kann das Bild in 3D mit einer 4K hohen Auflösung rekonstruieren und bietet ein schnelles, stabiles und intelligentes Erlebnis.Digitale Pathologie-Lösung zur Anzeige von mehr als 1.000 Scheiben in SekundenBasierend auf dem Huawei OceanStor Pacific verteilten Speicher und den verlustfreien Kompressionsalgorithmen, beschleunigt die pathologische Huawei's Digital-Lösung die Speicherung und Abfragung pathologischer Daten und spart somit mehr als 30% an Speicherplatz.Smart Ward-Lösung für intelligentes und drahtloses Stationsmanagement und DienstleistungenMithilfe von 5G-, IoT- und Wi-Fi-Technologien, hilft die Smart Ward-Lösung von Huawei Krankenhäusern dabei, die Verwaltungskosten zu senken und die Patientenerfahrung durch IoT-Anwendungen im Gesundheitswesen zu verbessern, wie beispielsweise eine Überwachung von Infusionsflüssigkeiten, Präventionen für Säuglingsdiebstahl usw.Smart Hospital ICT Infrastrukturen für immer schnelle, sichere und langlebige SystemeDie ICT-Infrastrukturlösung von Huawei mit Aktiv-Aktiv-DC und einem konvergentem Campus-Netzwerk wird sicherstellen, dass Geschäftssysteme rund um die Uhr reibungslos laufen können.Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen, Haushalten und Organisationen digitale Technologien für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Verfügung zu stellen. Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüsselsektoren für das globale Geschäft von Huawei im öffentlichen Sektor. Ab sofort bedient Huawei zusammen mit über 2.000 Ökosystempartnern mehr als 2.800 Krankenhäuser und medizinische Forschungseinrichtungen in weltweit über 90 Ländern und Regionen.Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte: hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2030476/image_986294_40612218.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-enthullt-vier-szenario-basierte-losungen-fur-das-gesundheitswesen-und-tragt-neue-ideen-zum-intelligenten-krankenhausbau-bei-301769279.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5460887