Wochenausblick: DAX schließt Woche mit Verlusten. EZB und Hexensabbat im Blickpunkt.

Die zurückliegende Woche begann für die europäischen Leitindizesundmit einem Sprung nach oben. Im weiteren Verlauf der Woche pendelten die Indizes seitwärts, um dann mit einem Sprung nach unten die Woche zu vollenden. Unter dem Strich bleibt beim DAX® ein Wochenminus von rund 1,2 Prozent und beim EuroSTOXX®50 Verluste gegenüber der Vorwoche von rund 1,8 Prozent. Angesichts weiterhin zweistelliger Kursgewinne seit Jahresbeginn, sind derlei Rücksetzer sicherlich zu verkraften. Kommende Woche werden eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA erwartet. Zum Höhepunkt der Woche zählt gleichwohl die Zinsentscheidung der EZB.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage zum Wochenschluss etwas entspannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapier in Europa und den USA gaben um bis zu 20 Prozentpunkte nach. Dies stützte vor allem die Notierungen der Edelmetallen. Die Preise für eine Feinunze Gold und Silber schoben sich am Freitag in den Bereich des jeweiligen Wochenhochs. Am Ölmarkt hatten hingegen die Bären das Zepter in der Hand. Am Freitag sank der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 81,60 US-Dollar und stellte die untere Grenze des seit Anfang Dezember 2022 gebildeten aufwärtsgerichteten Dreiecks auf eine harte Probe. Die Notierung desICE EUA Future (CO2-Future) erreichte derweil wieder knapp EUR 100.

Unternehmen im Fokus

Die Wochenverluste im DAX® wurden von der großen Mehrheit der DAX®-Mitglieder getragen. Zu den wenigen Wochengewinnern zählten die Aktien von Adidas, Continental und Infineon. Autobauer wie BMW und VW kamen hingegen stark unter die Räder. Die Aktien von Deutsche Bank, Vonovia und Zalando gaben gar 8,4 bis 12 Prozent gegenüber dem Vorwochenschlussstand ab und waren damit die größten Wochenverlierer. Beim MDAX® büßten mit den beiden Internetkonzernen HelloFresh und United Internet sowie den drei Immobilienunternehmen Aroundtown, LEG Immobilien und TAG Immobilien fünf Aktien zweistellig ein.

Kommende Woche werden unter anderem Adobe, Bechtle, Bilfinger, Elmos Semiconductor, E.On, Fraport, K+S, Lanxess, Mercedes-Benz, Morphosys, Munich Re., Porsche, Rheinmetall, Talanx, Teamviewer, Vonovia, VW, Wacker Chemie und Wacker Nelson Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wir ein aktualisierter Ausblick auf das laufende Jahr geben. BMW lädt zum Investorentag.

Wichtige Termine

MONTAG, 13. MÄRZ 2023

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz zum Thema: "Das Projekt 'Digitaler Euro'" in der Deutschen Bundesbank-Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen

DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023

Italien: Industrieproduktion, Januar

IWH-Konjunkturprognose Frühjahr 2023

USA: Verbraucherpreise, Februar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023

ifo Institut veröffentlicht seine neue Konjunktur-Prognose im Frühling 2023

Bank of Japan veröffentlicht Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 17. und 18. Januar

China: Industrieproduktion, Januar und Februar

Deutschland: Großhandelspreise, Februar

Deutschland: Konsumausgaben privater Haushalte, 2022

Frankreich: Verbraucherpreise, Februar, endgültig

Eurozone: Industrieproduktion, Januar

USA: Einzelhandelsumsatz, Februar

USA: Empire State Index, März

USA: Erzeugerpreise, Februar

DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2023

Deutschland: Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage, März

Eurozone: EZB-Zinssitzung - 14:15 Zinsentscheid - 14:45 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

USA: Wohnbaubeginne, Februar

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW10

USA: Industrieindex Philly Fed, März

USA: Einfuhrpreise, Februar

EZB: Veröffentlichung der makroökonomischen Projektionen der EZB für den Euroraum

Der EZB-Podcast: EZB-Präsidentin Lagarde stellt die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen vor

FREITAG, 17. MÄRZ 2023

Großer Verfallstag an den Terminbörsen

Deutschland: Baugenehmigungen, Januar

Eurozone: Verbraucherpreise, Februar, endgültig

USA: Industrieproduktion, Februar

USA: Frühindikatoren, Februar

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März, vorläufig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.460/15.500/15.540/5.660/15.690 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.110/15.200/15.300 Punkte

Zum Wochenschluss startete der DAX® mit einem Gap nach unten in den Handel und stabilisierte sich zunächst bei 15.350 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigten sich einige Bullen, die den DAX® zeitweise auf 15.500 Punkte schoben. Am Nachmittag fehlten allerdings Anschlusskäufe, um den Index auf diesem Niveau zu halten oder gar das Gap zu schließen. Eine schwache Eröffnung der US-Börsen ließ den Leitindex auf 15.400 Punkte zurückfallen. Damit hat der DAX® innerhalb des seit fünf Wochen bestehenden Seitwärtstrends eine neue Range zwischen 15.300 und 15.460 Punkten gebildet. Bei einem Ausbruch nach oben, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.500/15.540 Punkte. Eine Verletzung der Unterstützung bei 15.300 Punkten könnte hingegen eine weitere Verkaufswelle bis 15.110 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2023 - 10.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.03.2016 - 10.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 17:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 21,04 15 14.593,27151 15.114,251303 Open End DAX® HC4J55 13,88 25 14.703,7248 15.009,562276 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 17.00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,99 -15 16.675,424 16.153,483229 Open End DAX® HC4J4X 10,72 -25 16.258,357277 15.946,196817 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

