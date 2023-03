München (ots) -Halle bleibt unter dem neuen Trainer Sreto Ristic,ungeschlagen, beweist nach einem 0:2-Rückstand in Verl Moral. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir die ersten 20 Minuten so verschlafen. Die Mannschaft war da gar nicht auf dem Platz. Danach haben wir gezeigt, was in uns steckt. Wir sind mutig geworden und hatten nichts mehr zu verlieren. Auf den 0:2-Rückstand kann ich in Zukunft verzichten", analysiert Sreto Ristic. Verl hingegen hat am Ende noch Glück, hätte auch noch verlieren können. "Im Endeffekt ist das Unentschieden verdient. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Wir haben kein Zugriff mehr auf das Spiel bekommen und hätten auch noch das 2:3 kassieren können. Deshalb bin ich ein bisschen frustriert", so Trainer Michel Kniat.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Freitagspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit u.a. MSV Duisburg gegen den TSV 1860 München - ab 13.45 Uhr live im Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport.SC Verl - Hallescher FC 2:2Ein starker Start von Verl, das nach 23 Minuten mit 2:0 führt. Halle hingegen braucht lange, um ins Spiel zu kommen und sich Chancen zu erarbeiten. Dennoch beweist Halle Moral und erzielt den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeitpause. In der 2. Halbzeit legt Halle nach und gleicht aus. Am Ende bleibt es bei dem Unentschieden und Halle bleibt im Jahr 2023 ungeschlagen. Halle springt damit auf Platz 15, kann am Samstag aber auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.Verls Trainer Michel Kniat: "Im Endeffekt ist das Unentschieden verdient. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Wir haben kein Zugriff mehr auf das Spiel bekommen und hätten auch noch das 2:3 kassieren können. Deshalb bin ich ein bisschen frustriert."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXVnU3Q0bzFtWG1CeXF2NHRIc05Mdz09Halles Trainer Sreto Ristic: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir die ersten 20 Minuten so verschlafen. Die Mannschaft war da gar nicht auf dem Platz. Danach haben wir gezeigt, was in uns steckt. Wir sind mutig geworden und hatten nichts mehr zu verlieren. Auf den 0:2 Rückstand kann ich in Zukunft verzichten. Es ist aller Ehren wert, dass wir hier auswärts nochmal zurückkommen, daher ein Riesen-Kompliment an meine Mannschaft."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V2JlZjA2QTVjdVJERGp3UzNIR3p5dz09Tom Zimmerschied, Torschütze Halle: "In der ersten halben Stunde haben wir kein Land gesehen, so ehrlich muss man sein. Nach der Führung hat man schon eine gewisse Verunsicherung gespürt. Dann hat vieles nicht funktioniert. Wir sind dann aber mutiger angelaufen und haben mehr probiert. Kurz vor der Halbzeit war es dann ein guter Zeitpunkt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OFhjcWZaR2ZIdFZqY0hVSDJtdzE2dz093. Liga live bei MagentaSport:Samstag, 11.03.2023Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: VfL Osnabrück - VfB Oldenburg, FC Erzgebirge Aue - RW Essen, MSV Duisburg - TSV 1860 München, SV Elversberg - SV Meppen, FC Viktoria Köln - FSV Zwickau, SpVgg Bayreuth - SV Waldhof MannheimSonntag, 12.02.2023Ab 12.45 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg IIAb 13.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC SaarbrückenAb 14.45 Uhr: Borussia Dortmund II - Dynamo DresdenDie FFBL live bei MagentaSport:Sonntag, 12.03.2023Ab 12.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim - SV MeppenAb 15.45 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Köln, SGS Essen - SC FreiburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5460894