Aktien Wochenrückblick - an Spannung kaum zu überbieten. Licht und Schatten bei den Unternehmenszahlen und nahc einem Jahreshöchststand folgt zwei Tage später ein tiefer Fall. Am Ende wenig passiert. Falls nicht am Montag die Märkte die weiteren Unterstützungen reissen sollten…LEG Immobilien und Hypoport brachten die Immobilienkrise oder besser gesagt die Krise der Immobilienunternehmen zurück in die Köpfe. Und SMA Solar zeigte die andere Seite: Wachstum durch Nachhaltigkeit. Etwas, das bei Nordex erst noch in Gewinne übersetzt werden muss - enttäuschend hohe Verluste in 2022 stimmten nachdenklich. ...

