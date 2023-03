Die komplette Marktkapitalisierung von Intel hat Warren Buffett in den vergangenen drei Jahren in den Aktienmarkt investiert. Ist dies ein Zeichen, dass das Orakel von Omaha in naher Zukunft an steigende Kurse glaubt? Warren Buffett gehört zu den größten Investoren unserer Zeit und hat in den letzten drei Jahren seinem Namen wieder mal alle Ehre gemacht, indem er insgesamt 107 Milliarden US-Dollar in den Aktienmarkt investierte. Gleichzeitig hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...