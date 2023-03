Der Dax ist in konstanter Seitwärtsbewegung - ein etwas verschämter Ausdruck für Langeweile an der Börse. Was gab es sonst diese Woche? Die EZB will die Zinsen künftig doch weniger erhöhen, oder, wie es der französische Notenbankpräsident sportlich ausdrückte, sie wechselt vom Sprint in den Langstreckenlauf. Hoffentlich geht ihr und uns nicht die Puste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...