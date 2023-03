Der Adler ist gelandet!: Desjardins Research gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold mit Kursziel 15 CAD !

Anzeige / Werbung

Die Eagle Gold Mine ist die neueste Mine und größte Goldmine in der Geschichte des Yukon.

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn Victoria Gold (WKN: A2PVRH) seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 von 177.500 Unzen mit einer Produktion von etwa 150.200 Unzen verfehlt hat, lohnt es sich für Sie diese Aktie als potenzielle Turnaround-Story in Ihr Depot aufzunehmen.

Während das Geschäftsjahr 2022 mit dem Ausfall des Überlandförderers, dem brutal kalten Wetter im ersten Quartal und dem Inflationsdruck ein schwieriges Jahr für die Eagle Mine war, scheint 2023 glücklicherweise ein besseres Jahr für das Unternehmen und seine Aktionäre zu werden.

Ein Grund dafür sicherlich der im letzten Monat veröffentlichte aktualisierte technische Bericht ("Eagle Technical Report 2023") über die Goldmine Eagle.

Der Eagle Technical Report 2023 hebt ein zunehmendes Goldproduktionsprofil, eine längere Lebensdauer der Mine und eine robuste Wirtschaftlichkeit hervor.

John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold (WKN: A2PVRH) kommentierte den Eagle Technical Report 2023 wie folgt:

"Wir freuen uns, eine Aktualisierung des Minenplans vorlegen zu können, die ein starkes Produktionswachstum bei der Goldmine Eagle bestätigt. Diese erhöhte Produktion ist durch die Nutzung unseres bestehenden Brech- und Förderkreislaufs und unserer Minenflotte erreichbar. Der Eagle-Erzkörper passt weiterhin sehr gut zu unserem Reserven Modell, und die Goldproduktion entspricht den ursprünglichen Ausbeuteerwartungen. Wir haben auch eine deutliche Zunahme der Mineralressourcen festgestellt mit dem Erfolg unserer jüngsten Explorationsbohrungen, die das langfristige Produktionsprofil des Betriebs und die Lebensdauer der Mine untermauern."

Die Zusammenfassung des aktualisierten Minenlebensdauerplans können Sie über diesen Link abrufen.

Werfen wir einen nun einen genaueren Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals. Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG gibt Ihnen schon mal einen kleinen Überblick:

Der Rückgang von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurde teilweise durch höhere Gehalte im Jahresvergleich ausgeglichen (0,90 Gramm pro Tonne Gold gegenüber 0,83 Gramm pro Tonne Gold).

Zunächst einmal war das Geschäftsjahr 2022 aus Sicht der Kapitalerhaltung (Bau von Wasseraufbereitungsanlagen und Umbau der mobilen Flotte) ein teures Jahr. Zweitens waren die Dieselpreise über einen Großteil des Jahres erhöht, was einen großvolumigen Betrieb mit geringer Qualität wie Eagle stark beeinträchtigen kann. Schließlich spielte der Goldpreis nicht mit, um die höheren Stückkosten auszugleichen, die auf niedrigere Verkaufsmengen, erhöhtes Erhaltungskapital und die Auswirkungen des Inflationsdrucks (Diesel, Zyanid, Arbeit) zurückzuführen waren.

Seit dem 3. Quartal sehen wir eine Abkühlung der Dieselpreise und sie scheinen sich auf einem niedrigeren Niveau einzupendeln, was Victoria Gold (WKN: A2PVRH) aus Kostensicht etwas entlasten wird. Zweitens sollte der Goldpreis in Q1 und Q2 viel stärker sein, wenn er nicht einen wesentlichen Teil seiner jüngsten Bewegung zurückverfolgt, was vom Margenstandpunkt aus mit einem viel höheren durchschnittlich realisierten Verkaufspreis etwas hilft.

Betrieb der Eagle-Mine (Quelle: Präsentation von Victoria Gold)

Selbst wenn Victoria Gold (WKN: A2PVRH) in diesem Jahr nur 190.000 Unzen produziert, wäre dies eine Steigerung der Produktion um 27 % im Jahresvergleich.

Diese Kombination aus niedrigerem nachhaltigem Kapital (55 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022), etwas niedrigeren Dieselpreisen, einem höheren Goldpreis und gestiegenen Verkaufsmengen sollte es Victoria Gold (WKN: A2PVRH) ermöglichen, in diesem Jahr sehr respektablere Ergebnisse zu liefern.

Unter der Annahme, dass die All-in-Sustaining-Kosten [AISC] im Geschäftsjahr 2023 unter 1.325 $/oz fallen würden, wäre dies ein Rückgang von mehr als 12 % gegenüber den geschätzten Kosten für das Geschäftsjahr 2022 von 1.510 $/oz, und wir könnten einen Vorteil von 80 $/oz pro Unze sehen, wenn der Goldpreis weiterhin kooperiert.

Wenn das Unternehmen sein Ziel bis 2025 erreichen kann, würde dies ein Produktionswachstum von mehr als 60 % in den nächsten drei Jahren bedeuten.

Dies würde zu einem deutlichen Anstieg des Cashflows pro Aktie führen, selbst wenn wir ein flaches Goldpreisumfeld sehen würden, wodurch sich Victoria Gold (WKN: A2PVRH) von einigen seiner Konkurrenten abhebt.

Aber nicht nur das hebt das Unternehmen von einigen seiner Konkurrenten ab:

Die Eagle Gold Mine ist die neueste Mine und größte Goldmine in der Geschichte des Yukon.

Desjardins Research gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold mit Kursziel 15 CAD !

Wir glauben, dass sich die Aktie in einem Wendepunkt befindet nach der jüngsten Underperformance aufgrund operativer Herausforderungen.

Diese Meinung haben wir nicht exklusiv, auch die Experten Desjardins Research sehen es so und geben der Aktie ein Kursziel von 15 CAD!

Über diesen Link können Sie sich die Analyse herunterladen

Basierend auf rund 69 Millionen vollständig verwässerten Aktien und einem Aktienkurs 5,30 EUR wird Victoria Gold (WKN: A2PVRH) mit einer Marktkapitalisierung von rund nur 340 Millionen EUR gehandelt!

Dies ist keine angemessene Bewertung für ein Unternehmen mit einem Projekt, das in einer Tier-1-Gerichtsbarkeit mehr als 200.000 Unzen pro Jahr produzieren kann , und eines mit einem geschätzten Nettoinventarwert von über 900 Millionen US-Dollar.

Aus unserer Sicht bietet die Aktie damit einen sehr attraktiver Einstiegspunkt und ist somit ein potenzieller Turnaround-Kandidat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach https://vgcx.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten im Yukon zu erfahren.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA92625W5072